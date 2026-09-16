Alpro: Haferdrink nach Bundesgerichtsurteil umgetauft

Publiziert am 16.09.2026

Die zu Danone gehörende Marke Alpro ändert in der Schweiz den Namen ihres Haferdrinks. Das bisher als «Shhh... this is not milk» verkaufte Produkt heisst künftig ««Shhh... this is tasty». Neu kommt der Drink zudem ohne Zucker in den Handel.

Anlass für die Umbenennung ist ein Urteil des Bundesgerichts vom 27. März. Dieses kam zum Schluss, dass die Bezeichnung «Not Milk» gegen das lebensmittelrechtliche Täuschungsverbot verstösst. Nach Auffassung des Gerichts darf der Begriff «Milch» auch dann nicht verwendet werden, wenn ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es sich nicht um Milch handelt. Danone Schweiz hat den Entscheid zur Kenntnis genommen und die Verpackung angepasst. (pd/spo)