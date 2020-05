Migros: Halle 550 ist für 3D-Rundflug eröffnet

Clear Channel

Neues Digital-Out-of-Home-Netz lanciert

In der Schweiz werden an Coop-Pronto-Shops 180 Screens installiert. Das DOOH-Netz geht Mitte Juli in Betrieb.

