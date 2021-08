Meiko Heimtierbedarf: Hans Ulrich Siber wird VR-Präsident

Der national bekannte Unternehmer Pierre-Alain Mathier komplettiert neben Hans Ulrich Siber als neues Mitglied den Verwaltungsrat. Mit den prominenten Verstärkungen unterstreicht die Meiko Heimtierbedarf AG ihre Ambitionen im attraktiven Schweizer Heimtiermarkt, wie sie in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Mit dem Know-How und dem Beziehungsnetz der neuen Verwaltungsratsmitglieder will das Aargauer Unternehmen seine Vorwärtsstrategie der letzten Jahre vorantreiben.

Hans Ulrich Siber und Pierre-Alain Mathier wurden an der Generalversammlung vom 14. Juli 2021 in ihre neuen Ämter gewählt. Philip Frei, der das Unternehmen seit 17 Jahren führt, bleibt der Gesellschaft auch weiterhin als Mitinhaber, Verwaltungsrat und Geschäftsführer erhalten.

«Retail at it‘s best»

Hans Ulrich Siber hat die letzten 30 Jahre die Detailhandelslandschaft in der Schweiz mitgeprägt. Seine Stationen bei Denner, EPA und Migros führten ihn am Schluss in die Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bunds, wo er das Kerngeschäft und das Marketing verantwortete.

Seit 2019 ist er als Verwaltungsrat und Berater in verschiedenen Unternehmen im In- und Ausland tätig. «Ich bin natürlich noch in der Einarbeitungsphase, stelle aber fest, dass das Team um Philip Frei ‹Retail at it’s best› praktiziert. Ich spüre eine grosse Passion, einen klaren Fokus und eine hohe Beweglichkeit – das gefällt mir! Ich freue mich sehr auf all die neuen Kontakte und Begegnungen und auf die Möglichkeit, auch persönlich dazuzulernen!»

Philip Frei zur Neubesetzung: «Wir freuen uns, mit Hans Ulrich Siber eine äusserst erfahrene Person mit viel Knowhow im Detailhandel für das Amt des Verwaltungsratspräsidenten gewonnen zu haben und sind überzeugt, das Unternehmen dank der neuen Konstellation im Verwaltungsrat erfolgreich weiterentwickeln zu können». (pd/lol)