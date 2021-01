Todesfall: Hansruedi «Knö» Knöpfli ist verstorben

Der 1966 geborene und in Schaffhausen aufgewachsene Hansruedi Knöpfli – besser bekannt als «Knö» – gilt als einer der Pioniere der Schweizer Ausbildungsbranche. 2002 gründete er zusammen mit der ehemaligen Spitzenskirennläuferin Brigitte Oertli die Swiss Marketing Academy, die heute in Zürich, Uster, Winterthur, Bern und Basel sowie mit einer Aussenstation in Berlin vertreten ist. Knöpfli galt als konsequenter und unkonventioneller Macher und Praktiker, der unzähligen Studentinnen und Studenten einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben ermöglichte und sie mit seiner Art begeistern konnte.

Für Aufsehen sorgte er auch mit seinen ungewöhnlichen Aktionen. So wanderte er beispielsweise von Zürich aus nach Berlin oder nach Paris. Zudem fuhr er mit dem Pedalo über unzählige Wasserwege via Limmat, Rhein und Spree bis in die deutsche Hauptstadt. Knöpfli gehört zu den Initianten des Open Airs «Rock the Ring» in Hinwil. Auch auf politischer Ebene war Knöpfli aktiv. So gehörte er als Mitglied der BDP-Fraktion dem Zürcher Kantonsrat an.



Die Swiss Marketing Academy wird nun bis auf Weiteres von Brigitte Oertli und Lavdim Durmishi geführt.

«persönlich» als langjähriger Medienpartner der Swiss Marketing Academy entbietet der Familie und den Angehörigen von Hansruedi Knöpfli ihr tief empfundenes Beileid. (ma)