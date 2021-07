KPMG Switzerland: Harry Zenklusen ist neu an Bord

Harry Zenklusen arbeitet neu als Head of Digital Marketing bei KPMG Switzerland. «Die Verantwortungsbereiche und Aufgabenfelder passen sehr gut zu meinen beruflichen Stärken und Erfahrungen. Denn insgesamt verfüge ich über 20 Jahre Berufserfahrung im Marketing, davon 13 Jahre im Digital Marketing und 12 Jahre im Aufbau, der Leitung und der Entwicklung von Marketingteams», so Zenklusen zu persoenlich.com. «In den letzten Jahren durfte ich wertvolle Erfahrungen in der Entwicklung von datengetriebenen Digital-Marketing-Strategien sammeln. Genau diese Erfahrungen kann ich nun in die neue Rolle als Head of Digital Marketing bei KPMG Schweiz einbringen.»

Zenklusen war zuvor beim Softwareentwickler und Adobe-Partner Netcentric tätig. Von 2015 bis 2017 war der heute 47-Jährige Marketingleiter bei der Post. Er sammelte auch Erfahrungen bei der Swisscom und beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF. (cbe)