Migros: Harter Preisdruck auf Markenhersteller

Publiziert am 09.11.2025

Die Migros hat laut NZZ am Sonntag neben dem Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli auch Dutzende weitere Markenhersteller im Preiskampf unter Druck gesetzt. Öffentlich äussern wollte sich laut der Zeitung niemand, da die Abhängigkeit von der Migros und ihren Tochtergesellschaften Denner und Migrolino zu gross sei.

Die Migros gehe in den Preisverhandlungen sehr hart vor und greife zu «unangemessenen, einschneidenden Massnahmen», habe Barbara Castegnaro, Direktorin des Markenartikelverbands Promarca, bestätigt.

Ziel sei es demnach, für Migros, Denner und Migrolino identische Konditionen durchzusetzen, so die NZZ am Sonntag. Bisher hätten die Unternehmen meist separat verhandelt. Laut Recherchen akzeptiere die Migros nicht, dass etwa Denner bessere Verträge mit Markenherstellern abschliesse, und setze sich notfalls über bestehende Liefervereinbarungen hinweg. Die Migros dagegen betonte auf Anfrage, sie wolle «faire und nachvollziehbare Preise» sicherstellen und halte sich an alle Verträge. (sda/cbe)