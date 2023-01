Axa: Hauptsponsorin des Vereins Florijana Ismaili

Parallel zu den bestehenden Engagements im Schweizer Frauenfussball – als Presenting Partnerin der Liga und der Cup-Wettbewerbe – unterstützt die Axa seit diesem Jahr neu auch den Förderverein Florijana Ismaili – FI9 als Hauptsponsorin. So heisst es in einer Mitteilung. Der Verein wurde im August 2019 im Namen der leider viel zu früh verstorbenen Fussballerin Florijana Ismaili gegründet und organisiert an verschiedenen Standorten in der Schweiz Trainings für Mädchen und junge Frauen.

Auch die Axa möchte laut Mitteilung dazu beitragen, «den Frauenfussball für alle zugänglich zu machen und durch den Sport das Selbstvertrauen sowie das Selbstbewusstsein der Mädchen und jungen Frauen zu stärken». Dies ganz im Sinne des Markenversprechens «Know You Can», mit dem die Versicherung auch ihre Kundinnen und Kunden ermutige, an sich selbst zu glauben.

Verantwortlich bei der Axa: Sandro Singer (Leiter Sponsoringprojekt Frauenfussball). (pd/tim)