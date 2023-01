Seit 1955 setzt sich Helvetas in den ärmsten Ländern der Welt für Hilfe zur Selbsthilfe ein; insbesondere in ländlichen Regionen Afrikas, Asiens, Lateinamerikas, aber auch Osteuropas. Der Spendenaufruf im Januar stellt dabei das Thema Trinkwasser in Bangladesch ins Zentrum: Die Zerstörung des Ökosystems und der Klimawandel führen zu immer mehr Überschwemmungen. Infolgedessen versalzen Trinkwasserreservoirs und landwirtschaftliche Flächen. Missernten, Krankheit, Hunger und Armut sind die Folge, wie es in einer Mitteilung heisst.

Beim Herausziehen des Spendenmailings aus dem Couvert verwandelt sich verschmutztes in sauberes Trinkwasser. (Bild: zVg)





Um auf die Situation der betroffenen Menschen in Bangladesch aufmerksam zu machen, beauftragte Helvetas die Agentur am Flughafen, ein unadressiertes Spendenmailing zu entwickeln und umzusetzen. Dabei werden die Empfängerinnen und Empfänger durch die Verwandlung von Schmutzwasser in klares Wasser beim Herausziehen des Briefes darauf aufmerksam gemacht, dass sauberes Trinkwasser in vielen Teilen der Welt noch immer keine Selbstverständlichkeit ist.

Verantwortlich bei Helvetas Schweiz: Monica Meuli (Marketing Manager Direct Mail), Petra Weber (Co-Head Marketing & Fundraising); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Max Eugster (Beratung/Projektleitung), Ketil Eggum (Art Direction), Elia Vogt (Grafik), Michael Lindenmann (Text). (pd/cbe)