Coop: Hochzeitszeremonie mitten im Einkaufscenter

Publiziert am 08.08.2024

Luana Mehmetaj (28) und Cyril Ryser (29) haben ihr aussergewöhnliches Hochzeitsfest bei dem Coop-Wettbewerb «Love is in the air» gewonnen, schreibt der Detailhändler in einer Medienmitteilung.

Acht Paare kamen in die Endauswahl, wo sich Luana und Cyril im öffentlichen Voting durchsetzten. Ihnen gehört am Samstag, 17. August 2024, die grosse Bühne im festlich geschmückten Centre Bahnhof Biel-Bienne. Sie feiern zusammen mit 60 Gästen mitten im Einkaufscenter ihre Hochzeit.



Bereits ab Dienstag wird das Motto «Love is in the air» im Einkaufscenter gelebt: Nebst einem Wettbewerb und einer Liebes-Fotowand, stehen im Coop-Megastore rote Einkaufskörbchen zur Verfügung. Damit signalisieren Kundinnen und Kunden: ansprechen und flirten erlaubt. (pd/nil)