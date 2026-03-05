05.03.2026

Neuroth

Hörakustiker unterstützt Volksmusikfest

Mit der Partnerschaft sichert sich das Unternehmen die höchste Sponsoringkategorie des Festivals.
Neuroth: Hörakustiker unterstützt Volksmusikfest
Freudige Vertragsunterzeichnung der Presenting-Partnerschaft von Neuroth und dem OK Eidgenössisches Volksmusikfest 2027 in Altstätten SG (v.l.): Simon Büchel (Leiter Partnerschaften, EVMF 2027), Philipp Färber (Co-OK-Präsident, EVMF 2027), Andreas Kuster (Leiter Marketing, Neuroth CH/LI), Tanja Matzer (Kaufmännische Leitung, Neuroth CH/LI), Patrick Hofer (Geschäftsführer, Neuroth CH/LI), Sascha Camenzind (Junior Marketing Manager, Neuroth CH/LI), Raphael Büchel (Leiter Infrastruktur, EVMF 2027) und Dario Schmid (Leiter Geschäftsstelle, EVMF 2027). (Bild: Eyecom Design)
Publiziert am 05.03.2026

Neuroth sichert sich als Presenting Partner die höchste und exklusive Sponsoringkategorie des Eidgenössischen Volksmusikfests 2027 in Altstätten, wie es in einer Mitteilung heisst. Vertreter des Organisationskomitees und des Hörakustikunternehmens hätten die Partnerschaft am Austragungsort besiegelt.

Das Fest findet vom 9. bis 12. September 2027 statt. Es erwartet rund 50'000 bis 60'000 Besucherinnen und Besucher sowie 1200 aktive Musizierende aus der ganzen Schweiz.

Neuroth knüpft an die bestehende Zusammenarbeit mit dem Verband Schweizer Volksmusik an. Beim Fest tritt das Unternehmen mit einem HörMobil und einer Hörerlebniswelt auf. (pd/cbe)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE