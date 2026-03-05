Neuroth: Hörakustiker unterstützt Volksmusikfest

Publiziert am 05.03.2026

Neuroth sichert sich als Presenting Partner die höchste und exklusive Sponsoringkategorie des Eidgenössischen Volksmusikfests 2027 in Altstätten, wie es in einer Mitteilung heisst. Vertreter des Organisationskomitees und des Hörakustikunternehmens hätten die Partnerschaft am Austragungsort besiegelt.

Das Fest findet vom 9. bis 12. September 2027 statt. Es erwartet rund 50'000 bis 60'000 Besucherinnen und Besucher sowie 1200 aktive Musizierende aus der ganzen Schweiz.

Neuroth knüpft an die bestehende Zusammenarbeit mit dem Verband Schweizer Volksmusik an. Beim Fest tritt das Unternehmen mit einem HörMobil und einer Hörerlebniswelt auf. (pd/cbe)