Publiziert am 06.10.2025

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) haben gemeinsam mit der Kreativagentur Ruf Lanz eine Ambient-Media-Aktion in kinderreichen Zürcher Wohnquartieren lanciert. Auf Trottoirs in Quartieren wie Wiedikon, Wollishofen und Oerlikon wurden Hüpfspiele in Form von «Himmel und Hölle» aufgemalt – in den Farben der VBZ-Tramlinien. Die Malereien wurden mit umweltschonender, abwaschbarer Kreide aufgetragen, betont die Agentur in einer Mitteilung.

Mit der Aktion wollen die VBZ auf ihren vorausschauenden Netzausbau aufmerksam machen. Die Botschaft richtet sich an künftige Fahrgäste und deren Eltern. Durch die spielerische Gestaltung soll vermittelt werden, dass die VBZ die Weichen für Zürichs ÖV-Zukunft stellen. Die Kampagne wurde auch in den sozialen Medien der VBZ verbreitet. Das Motiv des Hüpfspiels hängt auch in den Zürcher Trams (persoenlich.com berichtete). (pd/spo)