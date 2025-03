Publiziert am 26.03.2025

Mit der Entwicklung und Lancierung von «Ibex Fairstay Gastronomie» reagiert Ibex Fairstay auf die steigende Nachfrage nach Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstem Handeln in der Gastronomie, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Churer Agentur Yes Creative Digital Marketing unterstützte Ibex Fairstay bei der Erarbeitung einer Markenstrategie und begleitete den Launch mit einer Vielzahl an Kommunikationsmassnahmen.

So wurde unter anderem die bestehende Website von Ibex Fairstay erweitert und um eine neue, auf die Bedürfnisse von Gastronomiebetrieben zugeschnittene Seite ergänzt. Darüber hinaus entstanden Informationsmaterialien und Vorlagen, die den nachhaltigen Ansatz des neuen Labels kommunizieren sollen.

Gemeinsam mit dem Produktionspartner Mediamarc realisierte Yes ausserdem Testimonial-Videos, in denen Branchenexperten ihre Erfahrungen teilen: Daniel Schwarz, Teamguide Corporate Communications & Sustainability bei der Familie Wiesner Gastronomie, berichtet über seine Teilnahme am Zertifizierungsprozess, während Marc Tischhauser, Geschäftsführer von GastroGraubünden, Einblicke in die erfolgreiche Umsetzung nachhaltiger Gastronomiekonzepte gibt.

Diese Testimonials bilden den Kern einer digitalen Kampagne, mit der das neue Gastro-Label gezielt in der Schweizer Gastronomieszene positioniert wird. Die Kampagne beinhaltet neben Videoformaten und Webinhalten eine gezielte Bewerbung über digitale Kanäle wie Google Ads, Meta Ads und LinkedIn Ads, um Sichtbarkeit und Reichweite bei relevanten Zielgruppen zu erzielen. (pd/awe)