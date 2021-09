Goldbach: Ibiy Media als Sportpartner an Bord geholt

Seit August 2021 ist die neue Goldbach-Einheit unter der Leitung von Marco Gasser im Bereich der 360-Grad-Vermarktung von Schweizer Events operativ tätig. Um das Werbeangebot rund um Sport-Events noch attraktiver zu gestalten, arbeitet Goldbach in den Bereichen Social Media und Content Creation neu mit Ibiy Media eng zusammen. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die Agentur sei im Schweizer Sport bestens vernetzt und wisse, wie Emotionen im Sport authentisch transportiert werden. Mit dieser Kooperation gewinne Goldbach Content & Sponsoring ein breites Sport-Knowhow, welches im Rahmen künftiger Mandate, wie beispielsweise dem Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 in Pratteln, den FIS Ski-Weltcuprennen in Adelboden und Wengen oder bei der Vermarktung des Werbeinventars des EHC Biel genutzt werden könne. Event- und Sponsoringpartner profitieren dadurch bei Sport-Events neben dem breiten Medienangebot des Goldbach-Portfolios neu zusätzlich von einer «umfassenden Online-Kommunikation» über Social Media. Daneben eröffne sich der Zugang zu einem Netzwerk an sportaffinen Influencerinnen und Influencern mit dem Verständnis für die Ansprache der Sportcommunity.

Marco Gasser, Managing Director Content & Sponsoring, lässt sich wie folgt zitieren: «Wir freuen uns, zusammen mit Ibiy Media im Sport Umfeld mit neuen Ideen und Ansätzen zu überraschen. Die Chemie zwischen unseren Teams hat von Beginn weg gestimmt. Unsere Kunden, Sponsoren und Partner sollen von diesem Spirit profitieren können.»

Der Co-Founder und CEO von Ibiy Media, Philipp Furrer, ergänzt: «Über die strategische Zusammenarbeit mit Goldbach Sponsoring & Events freuen wir uns sehr. Wir sind überzeugt, dass unsere Glaubwürdigkeit und Expertise im Sport somit ideal platziert sind. Im Sport funktioniert man bekanntlich als Team am besten und wir könnten uns keinen besseren Partner vorstellen. Unternehmen können sich künftig auf eine einzigartige Rundum-Vermarktung und authentische Aktivierung im Sport freuen.» (pd/tim)