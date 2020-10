Gesellschaft für Marketing: Ifolor gewinnt den Marketingpreis

Die Gesellschaft für Marketing (Gfm) hat am Dienstagabend ihren renommierten Marketingpreis überreicht. Dieser wurde für einmal nicht im The Dolder Grand in Zürich vergeben, sondern an einer virtuellen Preisverleihung.

Die Auszeichnung durfte Hannes Schwarz, CEO von Ifolor, entgegennehmen. Der 35-Jährige hat BWL studiert und ist seit 2019 CEO des Thurgauer Fotoverarbeitungsunternehmen Ifolor, welches sein Grossvater vor 59 Jahren in Kreuzlingen gegründet hat. Die Firma beschäftigt rund 250 Mitarbeitende, wobei es in der Hauptsaison doppelt soviele sein können.

Ifolor erzielt einen jährlichen Umsatz von 100 Millionen Franken und hat eine Million Aktivkunden. Die Produktionsstandorte sind in Kreuzlingen und Kerava (Finnland). Weitere Offices für Software und Marketing befinden sich in Zürich und Helsinki. (ma/eh)





