Publiziert am 03.10.2024

Vorsorge, Hausrat/Haftpflicht, Kasko: Mit Eintritt ins Erwachsenenalter werden Versicherungen für junge Personen zu einem Thema. Darum geht es in «Bad Vibes», der ersten Webserie der Vaudoise, die auf TikTok und Instagram lanciert wurde, wie die Vaudoise Versicherungen in einer Mitteilung schreiben. In 20 Folgen kann der Alltag von drei WG-Bewohnerinnen und Bewohnern mitverfolgt werden. Ziel dabei ist es, auf lockere Weise über Versicherungsthemen zu sprechen.

Sie heissen Meli, Laura und Sebi und erleben in ihrem Wohnzimmer typische Alltagssituationen, die direkt oder indirekt mit der Versicherungsbranche zu tun haben. Die Webserie bietet so auf kurze, einfache und unterhaltsame Weise Versicherungstipps.

«Wenn man von zu Hause auszieht, muss man sich um die eigenen Versicherungen kümmern. Dabei ist es gar nicht so einfach zu verstehen, wozu es eine Hausrat-/Haftpflichtversicherung, eine dritte Säule oder eine Kaskoversicherung braucht», wird Véronique Oliveira, Leiterin Brand Management der Vaudoise Versicherungen, in der Mitteilung zitiert.





Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bad Vibes (@badvibes_ch)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bad Vibes (@badvibes_ch)



«Mit dem Titel der Serie – Bad Vibes – zeigen wir, dass wir unser Zielpublikum verstehen. Wenn man mit Versicherungen zu tun hat, wird das manchmal als etwas Mühsames angesehen, insbesondere bei einem Schadenfall. Mit Bad Vibes möchten wir eine einprägsame und einzigartige Botschaft vermitteln», wird Estelle Payot, Social-Media-Managerin bei der Vaudoise und Projektverantwortliche, zitiert. Die Videos werden auf TikTok und Instagram auf Französisch und Deutsch über die Konten @badvibes_ch veröffentlicht.

Eine Premiere für die Vaudoise

In den 20 Folgen kommen verschiedene Themen zur Sprache, von Stromrechnung über Voll- oder Teilkaskoversicherung, bis hin zu einem Kätzchen, das aufgenommen wird oder kaputtes Geschirr, das ersetzt werden muss. Die Webserie wurde zuerst von Julien Doquin de Saint Preux, Grégoire Leresche und Paul Walther auf Französisch geschrieben und inszeniert und in einem zweiten Schritt ins Schweizerdeutsche übertragen und vom Regisseur Camille Christen umgesetzt. Die Gesichter hinter den Deutschschweizer WG-Bewohnerinnen und Bewohner sind Amanda Verandi, Sira Topic und Sandro Howald.

Für die Webserie haben die Vaudoise Versicherungen mit der Agentur Up to you zusammengearbeitet. (pd/wid)