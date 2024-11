Die diesjährige Winterkampagne der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair steht ganz im Zeichen des Freiheitsgefühls. Im Anschluss an die musikalische Entdeckungsreise im Sommer soll der Winter ebenfalls mit einem einheimischen Musikstück erklingen, das erstmals die drei Ferienregionen Engadin Scuol Zernez, Samnaun und Biosfera Val Müstair musikalisch vereint, heisst es in der Mitteilung.

Das Stück wird von einem Musikertrio, bestehend aus Gino Clavuot, alias Snook, Dario Fallet, Nina Mayer und einem Kinderchor interpretiert. Grundlage für den Songtext sind die im Rahmen eines Wettbewerbs eingegangenen Freiheitsgefühle von Gästen, Einheimischen, Zweitheimischen und Leistungspartnern der Ferienregion. Die drei schönsten der eingesendeten Freiheitsgefühle werden diesen Winter an einem Wochenende in der Ferienregion umgesetzt.



Das grosse und positive Echo auf das Album «Nos Tact» hat die Ferienregion veranlasst, die musikalische Entdeckungsreise diesen Winter in einer neuen Form weiterzuführen. Während im Sommer die Lieblingsgeräusche von den Gästen, Einheimischen, Zweitheimischen und Leistungspartnern im Zentrum standen, so werden es diesen Winter die Freiheitsgefühle sein.

«Das Gefühl von Freiheit hat so viele Facetten und ich bin überzeugt, dass es für jede und jeden etwas anderes bedeutet. Gerade im Winter verstärkt die kalte, frische und reine Bergluft das Gefühl von Freiheit; sei es beim Ski Alpin, Langlaufen, Winterwandern durch die verschneite unberührte Schneelandschaft und die Engadiner Dörfer, beim Schneeschuhwandern, Schlittschuhlaufen, Schlitteln oder Skitouren. Die Möglichkeiten an Freiheitsgefühlen sind bei uns nahezu grenzenlos. Wir sind deshalb sehr gespannt, was uns für Freiheitsgefühle erreichen werden», wird Bernhard Aeschbacher, Direktor der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair, zitiert.



Ein Musikstück, das die Ferienregion verbindet

Bis kurz vor Weihnachten kann jede und jeder ihr oder sein persönliches Freiheitsgefühl in der Ferienregion über ihre Website mit der Ferienregion teilen und mit etwas Glück dieses Freiheitsgefühl auch gewinnen. Denn die Tourismusregion wird die drei originellsten und schönsten Freiheitsgefühle aussuchen und an einem Wochenende diesen Winter verwirklichen. Das Freiheitsgefühl der Ferienregion wird diesen Winter aber auch musikalisch eine einzigartige Melodie erhalten. Der Unterengadiner Musiker Snook wird aus all den eingegangen Freiheitsgefühlen einen Songtext schreiben und gemeinsam mit dem Musiker Dario Fallet aus dem Val Müstair sowie mit der Unterengadiner Musikerin Nina Mayer und einem Kinderchor aus allen drei Ferienregionen eine Melodie komponieren und den Song gemeinsam singen.

Besonders hervorgehoben werden soll im Song die Zweisprachigkeit der Ferienregion. Mit diesem Musikstück schafft die Ferienregion zum ersten Mal ein Werk, das nicht nur die Freiheitsgefühle der Ferienregion verbindet, sondern auch die drei Subregionen Engadin Scuol Zernez, Samnaun und Val Müstair vereint.

«Mit meiner Musik möchte ich Brücken bauen zwischen unterschiedlichen Stilrichtungen, Kulturen und Generationen. Es freut mich sehr, dass ich meine Passion gemeinsam mit Musikerinnen und Musiker aus unserer Ferienregion in diesem Projekt teilen darf. Dass im Song das Thema Freiheit im Zentrum steht, passt umso mehr – ich liebe die Freiheit. Ich verbinde meine Heimat sehr mit diesem Gefühl, gerade wenn ich auf einer Skitour bin oder auf dem Kreuzberg in Tarasp einen neuen Song kreiere», fügt der Musiker Snook hinzu, welcher das Projekt musikalisch leiten wird.

Wer im Kinderchor mitsingen wird, ist noch offen – bis zum 30. November können sich einheimische Kinder im Alter von sieben bis 12 Jahren aus der Ferienregion bei der TESSVM melden. Gemeinsam mit Nina Mayer werden die Kinder das Musikstück proben.

Die Entstehung des Musikstücks vom Einstudieren der Melodie, den Proben und der Aufnahme wird die Ferienregion audiovisuell begleiten. Im Winter 2025 wird das Musikstück live performt und auf allen gängigen Musik-Streaming-Plattformen zu hören sein. Die Winterkampagne unterstreicht das Bestreben der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair, zusammen mit Gästen und Einheimischen eine nachhaltige Zukunft für die Destination zu gestalten. Dies geschieht durch unvergessliche Erlebnisse, die alle Sinne ansprechen, sowie durch die nachhaltige Bewahrung der natürlichen und kulturellen Schätze der Ferienregion. (pd/wid)