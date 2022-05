FinanceScout24: Immo Hütte wird Director Marketing

Die SMG Swiss Marketplace Group will ihr Führungsteam im Bereich Marketing festigen und ernennt Immo Hütte zum Director Marketing des Bereichs «Finance and Insurance», zu dem FinanceScout24 gehört. In dieser Funktion werde er Bekanntheit, Relevanz und Erfolg des Portals als Teil der SMG Swiss Marketplace Group weiter ausbauen, heisst es in einer Mitteilung.

Zudem stellt er die Koordination der Marketing-Aktivitäten mit den weiteren Bereichen der SMG Swiss Marketplace Group – Real Estate, Automotive und General Marketplaces – sicher.

Vor seiner Ernennung zum Director Marketing war Immo Hütte bereits als Head of Marketing bei FinanceScout24 tätig und trägt so entscheidend zur Kontinuität bei. In früheren Positionen war er bei Tradedoubler, Adello und Sunrise Communications engagiert.(pd/wid)