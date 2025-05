Publiziert am 02.05.2025

Bezahlbarer Wohnraum ist ein heisses Thema in der Schweiz. Da setzt Saatchi & Saatchi bei der neuen Kampagne für die Non-Profit-Organisation Borneo Orangutan Survival (BOS) Schweiz an, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Sie hat eine Vielzahl an täuschend echten Immobilieninseraten entwickelt, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten – von der urbanen Familie bis zu den renditeorienterten Investorinnen und Inversoren.

«Traumhaftes 1-Hektar-Grundstück mit Regenwald – nur CHF 40.–!», heisst es zum Beispiel. Das Grundstück liegt aber nicht am Zürichsee, sondern mitten im bedrohten Regenwald von Borneo. Mit einer Spende lässt sich tatsächlich ein Hektar Regenwald sichern und damit das Zuhause der bedrohten Orang-Utans schützen.

Die Inserate verlinken auf die Landingpage von BOS, welche sich seit 20 Jahren für den Schutz der Primaten engagiert. Sie erscheinen online auf den grössten Schweizer Immobilien-Plattformen. (pd/spo)