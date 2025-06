FRZ: ImmoSummit mit Rekordbeteiligung

Publiziert am 22.06.2025

Die FRZ Flughafenregion Zürich führte den 11. ImmoSummit am Mittwoch in The Hall in Dübendorf unter dem Motto «Vom Silo zum Mannschaftssport» durch. FRZ-Geschäftsführerin Rahel Kindermann Leuthard eröffnete den Anlass mit der Aussage: «Zukunft macht nicht, wer am effizientesten im eigenen Silo arbeitet. Der Erfolg entscheidet sich im Zusammenspiel der Mannschaft.» Sie nannte Kooperationsbereitschaft und digitale Kompetenz als zentrale Zukunftskompetenzen der Branche.

Der Zürcher Regierungsrat Martin Neukom erläuterte in seinem Referat, dass Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Energieversorgung nur durch das Zusammenwirken von Kanton, Gemeinden und Privatwirtschaft als «lernendes System» erreicht werden könnten. Er verwies auf die Notwendigkeit stabiler Rahmenbedingungen und einer Fehlerkultur für Innovationen.

Raiffeisen-Ökonom: Ende der Einzelkämpfer

Fredy Hasenmaile, Chefökonom von Raiffeisen Schweiz, analysierte den aktuellen Immobilienmarkt. Trotz wieder attraktiverer Zinsen bremsten Wohnungsknappheit und Regulierungen die Marktdynamik. «Die Zeit der Sololäufer ist vorbei», stellte Hasenmaile fest. Einzelkämpfer würden an der Komplexität der Prozesse scheitern.

Andrea Claudio Thöny, Geschäftsführer der IPZ Operation, präsentierte Zahlen zum Innovationspark Zürich. Die erste Bauphase generiere eine kumulierte Wertschöpfung von 792 Millionen Franken, davon 460 Millionen im Kanton Zürich. Im Vollbetrieb soll der Park jährlich eine direkte Wertschöpfung von 1,87 Milliarden und eine indirekte von 820 Millionen Franken erzielen. Dies entspreche 1,7 Prozent des Zürcher Bruttoinlandprodukts und sichere bis zu 16'500 Arbeitsplätze.

Stadtvordenker fordert Exzellenz

Unternehmer Thomas Sevcik argumentierte, dass Flughafenregionen zu neuen urbanen Zentren werden, während klassische Kernstädte an Strahlkraft verlieren. Für das «New Zurich» reiche Funktionalität nicht aus: «Die Flughafenregion ist zur Exzellenz verdammt», so Sevcik. Erfolg entscheide sich über die Fähigkeit, Exzellenz-Cluster und emotionale Anziehungskraft zu schaffen.

Den Abschluss bildete Urs Meier, ehemaliger Fifa-Schiedsrichter. Er übertrug Erfahrungen aus knapp 900 Profispielen auf die Wirtschaftswelt. Seine Kernbotschaft: «Du bist die Entscheidung.» Führungskräfte müssten schwierige Entscheidungen selbst treffen, statt sie zu delegieren.

Sylwina Spiess von der Ringier AG moderierte den Anlass zum fünften Mal. Der nächste ImmoSummit ist für den 10. Juni 2026 geplant und soll sich auf Space-Economy, Robotik und Kreislaufbau fokussieren. (pd/cbe)