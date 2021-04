Nach dem coronabedingten Ausfall 2020 findet am Donnerstag, 20. Mai, von 10 bis 11.30 Uhr wieder ein Screenforce Day statt. In kompakten 90 Minuten erhalten die Teilnehmenden Einblick in die wichtigsten Themen der Schweizer TV-Zukunft. Der Event wird präsentiert von Screenforce Schweiz, durchs Programm führt der deutsche TV-Moderator Wolfram Kons.

Die Teilnehmenden erhalten laut einer Mitteilung die aktuellsten Informationen zu den Replay Ads, die 2022 lanciert werden sowie zu den neuesten Entwicklungen der nationalen und internationalen Medienforschung und was diese für die Schweizer Werbeauftraggeber bedeutet. Anhand eines spannenden Praxisfalls wird gezeigt, wie TV bei einer Neueinführung im Schweizer B2B-Markt funktioniert hat.

Ebenfalls vorgestellt wird die diesjährige Screenforce-Studie, welche die Relevanz von Werbung während der Krise aufzeigt. Als Zusatz wird der deutsche Medienwissenschaftler und Autor Martin Andree erstmalig über das Thema künstliche Intelligenz in der Marketing Kreation sprechen – ein Vortrag mit Schockerpotenzial.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich, die Teilnahme ist kostenlos. Details zu den Referenten und Anmeldung Screenforce Day 2021 gibt es hier. (pd/cbe)