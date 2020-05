TV Gattungsmarketing: Screenforce Day 2020 findet nicht statt

Traditionellerweise dreht sich am Screenforce Day alles um brandaktuelle Themen rund um TV. So hätte das auch dieses Jahr sein sollen. Am 26. Mai 2020 hätten dem Publikum neue Facts und Trends sowie die aktuellsten Ergebnisse aus der TV-Forschung gezeigt werden sollen. Das geht nun aber nicht. «Bedauerlicherweise müssen wir den diesjährigen Screenforce Day aufgrund der aktuellen Lage absagen», schreiben die Organisatoren in einer Mail vom Montag.

Sie planen nun für den Herbst 2020 kleinere Events «zu spannenden Gattungsthemen und auch zur neuen aufschlussreichen Screenforce Schweiz Studie». Und man freue sich schon jetzt auf den Screenforce Day 2021. (pd/eh)