Publiziert am 02.11.2026

Die Republik ist am Wochenende wie angekündigt umgezogen. Im September hatte das Onlinemagazin mitgeteilt, dass es das ehemalige Hotel Rothaus an der Zürcher Langstrasse verlässt (persoenlich.com berichtete). Seit Montag arbeitet die Redaktion in einem renovierten Gebäude an der Hafnerstrasse in der Nähe des Museums für Gestaltung. Das teilte die Republik in ihrem Newsletter und in einem Beitrag in eigener Sache mit.

Seit der Gründung 2017 hatte die Redaktion ihren Sitz im Rothaus im Kreis 4. Vom Balkon hängt ein Transparent mit dem Republik-Manifest «Ohne Journalismus keine Demokratie». Bereits im September begründete die Republik den Umzug damit, dass das Rothaus saniert wird. Neu schreibt sie zudem, das Gebäude würde für das gewachsene Unternehmen zu eng. Zahlen nennt die Republik nicht.

Offiziell einweihen will die Republik die neuen Räume im Januar. (pd/nil)