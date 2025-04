Marketagent: Influencer-Marketing verliert an Glanz

Aussenwerbung

Marketingagentur will von drohenden Werbeverboten profitieren

Hutter Consult empfiehlt in Social Media zu investieren statt in Plakate. Der Branchenverband hält dagegen.

Hutter Consult empfiehlt in einer Kampagne, Werbebudgets besser in Social Media zu investieren statt in Plakate und digitale Displays. Beim Branchenverband Aussenwerbung Schweiz kommt das nicht gut an.

von Nick Lüthi