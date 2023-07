Die Ringier Sports Media Group (RSMG) feiert ihr einjähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung vor etwas mehr als 365 Tagen hat sich die Gruppe laut einer Mitteilung «schnell zu einer dynamischen Kraft entwickelt, die eine neue Ära der digitalen Sportmedien vorantreibt».

Das Bestreben der RSMG, «aussergewöhnliche Inhalte zu liefern, modernste Technologien zu nutzen und strategische Partnerschaften zu schmieden», habe das Unternehmen an die Spitze der Branche in Bulgarien, Serbien, Rumänien, Ungarn, der Slowakei und Portugal gebracht.

Globale Expansion

Die RSMG hat im ersten Jahr ihre Aktivitäten auf mehrere Schlüsselmärkte ausgedehnt und eine internationale Präsenz aufgebaut. Mit Niederlassungen in Bulgarien, Portugal, Serbien, Rumänien, Ungarn, der Slowakei und Griechenland ist die Gruppe in der Lage, verschiedene Sport Communities auf der ganzen Welt effektiv anzusprechen, wie es weiter heisst.

Die RSMG setze auf ihre Digital-First-Strategie mittels neuester Technologien – wie dem Sportal365 Content Management System –, «um Sportfans spannende und interaktive Erlebnisse zu bieten».

Über ihre verschiedenen Plattformen und Kanäle habe die RSMG bisher mehr als 300 Millionen Sportfans «mit hochwertigen und packenden Inhalten» bedient. Mit «fundierten Analysen und Expertenmeinungen, exklusiven Interviews und Berichten hinter den Kulissen» habe die Gruppe die Fans angesprochen und informiert.

RSMG investiert kontinuierlich

«Wir sind stolz auf das, was unsere grossartigen Teams in nur einem Jahr erreicht haben», lässt sich Robin Lingg, Verwaltungsratspräsident der Ringier Sports Media Group, in der Mitteilung vom Donnerstag zitieren. «Die Ringier Sports Media Group investiert kontinuierlich und strategisch in den Sportmedien-Sektor mit dem Ziel, durch die Bündelung führender digitaler Sportmedienmarken eine führende globale Position zu erreichen.»

Zu diesen Marken gehören derzeit Sportal Media Group in Bulgarien mit sportal.bg und Sportal365, Gazeta Sporturilor und gsp.ro in Rumänien, sportal.rs in Serbien, sportal.hu in Ungarn, sport.sk in der Slowakei, sportal.gr in Griechenland und A Bola in Portugal. «Die strategische Investition in die in Grossbritannien ansässige LiveScore Group im Jahr 2022 unterstreicht die globalen Bestrebungen von RSMG weiter», so Lingg.

Stilian Shishkov, Senior Partner bei der Ringier Sports Media Group, ergänzt: «RSMG setzt auf moderne Technologie und ein Team von erfahrenen Sportjournalisten und Medienprofis, um seinen Zuschauern und Werbekunden einen aussergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Mit einem starken Fokus auf digitaler Expertise und hochmodernen digitalen Publishing-Lösungen ist die Gruppe bestrebt, ihre bestehenden Marken durch strategische Investitionen und die Bereitstellung von Ressourcen zu erweitern und zu verbessern.» (pd/cbe)