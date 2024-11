Publiziert am 05.11.2024

Das HyperGram-System projiziert eine überlebensgrosse, ultra-realistische 3D-Darstellung in 8K-Qualität, die den Eindruck erweckt, als würden die Objekte in der Luft schweben, heisst es in einer Medienmitteilung des Hardwareherstellers. «Um unsere neueste Innovation, das KI-Notebook, dem breiten Publikum vorzustellen, haben wir uns eine ebenso innovative Marketing-Aktion überlegt», kommentiert Marc Vollenweider, Country Marketing Manager Personal Systems bei HP Schweiz.

Das Besondere an der HyperGram-Technologie ist, dass sie ohne Bildschirme, 3D-Brillen oder Headsets auskommt. «Die Betrachter erleben die ultra-realistische 3D-Darstellung völlig zubehörfrei», erklärt Vollenweider.

Die DACH-Roadshow für das neue KI-Notebook von HP startet am Hauptbahnhof Zürich. Ab Montag läuft eine breit angelegte DOOH-Kampagne zum HP KI-Notebook auf den Screens am Zürcher Hauptbahnhof. (pd/nil)