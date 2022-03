Nach einer Corona-bedingten Pause zeichnet Sponsoring Schweiz am 25. März 2022 in «Das Zelt» in Zürich zum dritten Mal relevante, innovative und professionell umgesetzte Sponsoring-Projekte mit dem Sponsoring Excellence Award aus. Wie die ganze Welt blicke auch die Sponsoring-und Live-Branche auf herausfordernde Zeiten zurück, heisst es in der Mitteilung. Vielen Sponsoren sei es während der Pandemie nicht vergönnt gewesen, in gewohntem Masse in Erscheinung zu treten. Umso mehr sei Kreativität gefragt gewesen.

Zahlreiche spannende, auch digitale Initiativen und exzellente Projekte wurden lanciert. Die Innovationskraft und Bedeutung der Branche widerspiegelt sich auch in den Eingaben für die dritte Ausgabe des Sponsoring Excellence Awards von Sponsoring Schweiz: So viele Projekte wie noch nie wurden eingereicht, nämlich 18 ausserordentliche Arbeiten aus den beiden letzten Jahren. Erstmals hatten dabei auch Nicht-Mitglieder des Verbandes die Möglichkeit, Arbeiten einzureichen.

Neun von der Jury um Präsident Urs Wyss nominierte Projekte präsentierten sich am 21. Januar 2022 dem Gremium, bestehend aus sieben Fachpersonen aus der Welt des Sponsorings.

«And the winner is...?» - dies erfahren die Gäste der dritten Nacht des Sponsorings am 25. März 2022 in «Das Zelt» auf dem Kasernenareal in Zürich. Eine weitere Premiere werden ausserdem diverse Sonder-Awards sein, mit denen Sponsoring Schweiz neu auch herausragende Qualitäten einzelner Projekte würdigt. (pd/wid)