SAMS Awards: «Insights sind oft in Fachjournalen versteckt»

von Matthias Ackeret

Frau Gollnhofer, was ist die Swiss Academy of Marketing Science (SAMS) und was will sie erreichen?

Die Swiss Academy of Marketing Science ist ein Zusammenschluss der universitären Marketingforschenden in der Schweiz. Die SAMS setzt sich für den Forschungsstandort Schweiz in der Disziplin Marketing Management ein und will die Forschung in der Schweiz nach aussen sichtbarer und damit für die Unternehmen nützlicher machen.

Herr Hofstetter, wer ist bei der SAMS dabei?

Die SAMS vereint die Marketinglehrstühle der Schweizer Universitäten. Aktuell sind beispielsweise Professorinnen und Professoren der ETH und der Unis Zürich, Bern, St. Gallen, Luzern, Lausanne, Basel, Fribourg mit dabei.

Warum und wofür werden jährlich noch zwei Preise* vergeben?

Gollnhofer: Forschende produzieren sehr wertvolle Insights, welche helfen die tägliche Marketingpraxis effektiv zu verbessern. Leider sind diese Insights oftmals in Fachjournalen versteckt und nicht alle haben Zugang zu diesen oder die Zeit diese zu finden. Deshalb wollen wir hier eine Übersetzungsarbeit leisten – damit Schweizer Forschung auch wirklich der Schweizer Wirtschaft helfen kann.

Hofstetter: Mit dem zweiten Preis küren wir einen «Marketing Thought Leader». Damit zeichnen wir eine Persönlichkeit aus der Unternehmenswelt aus, die das Marketing durch innovative Nutzung von Technologie, andere Herangehensweisen an das Marketing der eigenen Industrie, einen innovativen Perspektivenwechsel oder eine andersartige Umsetzung vorangebracht hat und die diesen Ansatz nachhaltig und konsequent verfolgt.

Wer hat die Preise schon alle gewonnen?

Gollnhofer: Wir vergeben die Preise ja bereits seit acht Jahren. Preisträger sind zum Beispiel Jean Claude Biver, Casper Copetti von On Shoes, Daniela Steiner von Felfel und Urs Riedener von Emmi.

Und wer gewinnt die Preise dieses Jahr?

Hofstetter: Ich kann nur verraten, dass jeder Schweizer und jede Schweizerin die Arbeit des Thought Leaders 2022 schon oft gesehen hat und vermutlich auch im Kaufverhalten durch sie beeinflusst wurde. Die 2022 ausgezeichneten Forscher werden von der Jury aus zwölf Managern und Managerinnen für Ihre Arbeit zum Customer Lifecycle auszeichnet.

*Die Bekanntgabe und Preisverleihung findet im Rahmen des Schweizer Markenkongresses am 13. Juni im Zürcher Dolder statt. Die Marketingprofessorinnen und -professoren der Schweizer Universitäten (SAMS) wollen die Qualität des Marketings in der Schweiz stärken, um die Schweizer Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen. Dafür wurde Thought Leader Award ins Leben gerufen.