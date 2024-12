Migros: Irène Messerli wechselt zum orangen Riesen

Publiziert am 17.12.2024

Ab März 2025 übernimmt Irène Messerli die Position der Senior Projektleiterin strategische Kommunikation beim Migros-Genossenschafts-Bund. Als Co-Inhaberin und Co-CEO der Kommunikationsagentur Bernet Relations war sie für nationale und internationale Projekte verantwortlich.

Neben ihrer Haupttätigkeit ist Messerli als Dozentin an verschiedenen Hochschulen tätig und tritt als Moderatorin und Referentin bei Fachveranstaltungen auf. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Krisenkommunikation, Medienarbeit und digitale Kommunikation. Zudem ist sie in verschiedenen Vorständen und Gremien der Kommunikationsbranche aktiv, wie es in einer Mitteilung heisst.

Lucia Bolli kehrt zur Migros-Gruppe zurück und wird als Business Partnerin tätig sein. Die Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin der Universität Zürich arbeitete bereits bei Denner in der Unternehmenskommunikation. Dort begleitete sie die Partnerschaft mit IP-Suisse und implementierte die Mitarbeitenden-App Beekeeper. Zuletzt war Bolli als Senior Beraterin bei der Kommunikationsagentur FatzerImbach für Kunden aus der Gesundheitsbranche zuständig.

Ab April beginnt Claudia Meury als Eventplanerin und Direktionsassistentin. Bei ihrer aktuellen Arbeitsstelle beim Verband Electrosuisse ist sie als Eventmanagerin für Fachtagungen und Branchenveranstaltungen verantwortlich. Zuvor war sie Head of Events bei der Rega. Weitere Stationen ihrer Laufbahn waren Positionen als General Manager einer internationalen Relocationfirma und als PR-Assistentin bei Hotelplan. (pd/cbe)