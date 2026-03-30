Wander: Isostar unterstützt Marathonläufer Kyburz

Publiziert am 30.03.2026

Kyburz debütierte im April 2024 auf der Marathondistanz in Paris. Seither zählt er zu den schnellsten Schweizer Marathonläufern. Trainiert wird er von Viktor Röthlin, Marathoneuropameister 2010, der während seiner aktiven Karriere ebenfalls von Isostar unterstützt wurde.

Im Rahmen der Partnerschaft stellt Isostar dem Athleten Produkte aus den Bereichen Energie, Hydration und Regeneration zur Verfügung, wie Isostar-Hersteller Wander in einer Mitteilung schreibt.

Der nächste Wettkampf von Kyburz ist der Paris Marathon am 12. April 2026.