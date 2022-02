Huawei: Ivo Jungo wird VP Sales in Carrier Business

Ivo Jungo wird VP Sales im Geschäftsbereich Carrier Business von Huawei Schweiz. Er war zuvor 19 Jahre lang bei Swisscom in verschiedenen Einkaufs- und Supply-Chain-Funktionen im Festnetz- und Mobile-Bereich tätig, wie es in der Mitteilung heisst. Mit dem dabei gewonnenen Know-how werde er sich bei Huawei um das Business Development und die Entwicklung von Kundenbeziehungen für die Schweizer Telekommunikationsbetreiber kümmern.



Ivo Jungo hat per 1. Januar 2022 seine Funktion als VP Sales in der Carrier Business Group von Huawei Schweiz aufgenommen. Zuletzt war er als Head of Procurement Infrastructure & Facilities bei Swisscom Schweiz tätig gewesen. In den 19 Jahren, die er insgesamt bei Swisscom verbrachte, hatte er unter anderem als Supply Chain Manager und Head of Logistics Operations bei Swisscom Fixnet gewirkt und als Key Account Manager bei Swisscom Mobile die Lieferanten betreut. Weitere Erfahrungen sammelte er im Logistik- und Einkaufsmanagement bei Shell Schweiz oder als Operations Manager bei Yelloworld.



Sein berufliches Rüstzeug holte er mit einem Bachelor in Business Administration an der European Business School sowie mit einem EMBA in Business Administration & General Management an der Privaten Hochschule für Wirtschaft PHW in Bern.



In seiner Funktion bei Huawei wird er das Account Management in der Carrier Business Group im Business Development sowie im Customer Relationship Management unterstützen und sich unter anderem um Cross- und Upselling von Huawei-Lösungen für die Telekommunikation der Zukunft kümmern.



Ivo Jungo freut sich auf seine neue Aufgabe: «Wer im Telekommunikationsbusiness tätig ist, kennt die Vorzüge der Huawei-Technologien bestens. Ich freue mich sehr darauf, meine persönlichen Stärken und Erfahrungen mit denen Huaweis zu bündeln und dem Carrier Business von Huawei Schweiz zu weiterem Erfolg zu verhelfen.» (pd/wid)