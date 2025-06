Saas-Fee/Saastal: Iwan Bitschin wird MarKom-Leiter

Publiziert am 24.06.2025

Die Tourismusorganisation Saas-Fee/Saastal hat Iwan Bitschin zum neuen Leiter Marketing und Kommunikation ernannt, heisst es in einer Mitteilung. Der 29-jährige aus Saas-Fee tritt die Position am 1. Dezember 2025 an und folgt auf Mattia Storni.

Bitschin verfügt über einen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen der Berner Fachhochschule und einen Master in Innovationsmanagement der Munich Business School. Nach Tätigkeiten als Innovationsberater in München und Technical Business Manager bei Agap2 Schweiz in Zürich arbeitet er seit November 2024 als Produkt- und Sales Manager bei Saastal Tourismus.

«Mit Iwan gewinnen wir einen kreativen Kopf mit Führungserfahrung, strategischem Denken und grosser Nähe zur Region», so Konstantin Bumann, Verwaltungsratspräsident der Saastal Tourismus AG.

Storni hatte die Position sechs Jahre lang inne. Bitschin war zudem im Organisationskomitee des Swiss Snow Happening tätig. (pd/awe)