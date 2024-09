Christian Belz Award: Jan Altenscheidt wird ausgezeichnet

Publiziert am 10.09.2024

Das Institut für Marketing und Customer Insight der Universität St. Gallen (HSG) und die Starrag Group verliehen anlässlich des St. Galler Marketingtags am vergangenen Freitag den vierten Christian Belz-Award für realitätsorientiertes Marketing Management an Jan Altenscheidt von der Ruhr-Universität Bochum, heisst es am Dienstag in einer Mitteilung.

Der Preis zeichnet die beste Dissertation aller Marketingprofessoren der Universität St. Gallen der letzten zwei Jahre für relevante, problemorientierte, substanzielle und innovative Ergebnisse aus. Einbezogen werden auch Professorinnen und Professoren an anderen Universitäten, die ihre Karriere in St. Gallen begannen.

Die Auszeichnung ist von Starrag mit 10'000 Franken dotiert. Starrag setzt damit das Zeichen, dass neben ihrer technologischen Innovation im Bau von Werkzeugmaschinen neue Formen der Zusammenarbeit mit Kunden entscheidend sind, so die Mitteilung.

Zum Inhalt der ausgezeichneten Arbeit: Wenn gute Verkäuferinnen oder Verkäufer abspringen oder in ihrer Position ungenügend einsetzen, lassen sich anspruchsvolle Unternehmensziele nicht erreichen. In seiner Forschung untersuchte der Preisträger Jan Altenscheidt, wie sich sogenannte Abspringer im Aussendienst frühzeitig erkennen lassen, wie Unternehmen die Fluktuation im Aussendienst besser managen und wie sie den Leistungsschwächen der Verkäufer im Lead Management begegnen können. (pd/spo)