SWA: Jan De Schepper wird Präsident

Publiziert am 18.03.2025

Jan De Schepper wurde an der 76. Generalversammlung des Schweizer Werbe-Auftraggeberverbands (SWA) am Dienstag in Zürich-Oerlikon als neuer Präsident vorgestellt. Der Chief Sales and Marketing Officer der Swissquote Bank AG gehört dem Vorstand sei 2018 an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seine Karriere begann De Schepper im Branding bei Feldschlösschen und setzte sie bei Bacardi-Martini, Saatchi & Saatchi sowie McDonald’s fort. Im Jahr 2015 wechselte er zu Swissquote, um die Marketingabteilung zu leiten. 2019 wurde er zum CSMO befördert und in die Geschäftsleitung der Bank aufgenommen.

Darüber hinaus ist Jan De Schepper Verwaltungsratsmitglied der Schweizer Neobank Yuh. Seine akademische Laufbahn schloss er mit einem MBA in International Management an der Universität Genf ab. Er ist in Olten aufgewachsen, spricht drei Sprachen und lebt mit seiner Familie in Nyon (VD), unweit des Hauptsitzes von Swissquote.

Jan De Schepper übernimmt das Verbands-Präsidium von Roger Harlacher. Dieser hatte dem Vorstand bereits letztes Jahr seinen Rücktritt auf die 76. Generalversammlung bekanntgegeben, heisst es in der Mitteilung. Roger Harlacher wurde im Jahr 2006 in den Vorstand und 2009 zum Präsidenten des Verbands gewählt. Für seine Verdienste wurde der scheidende Präsident an der GV zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Der SWA verzeichnete ausserdem mehrere personelle Veränderungen im Vorstand: Aus dem Gremium ausgeschieden sind Rebekka Iten (Bayer Consumer Care), Urs Odermatt (L'Oréal Suisse ), Thomas Schwetje (Coop Schweiz) und Michel Siegenthaler (Swisscom). Neu in den Vorstand gewählt wurden Nadine Kamski (L'Oréal DACH), Pierre Besnard (Swisscom), Marc Hofer (Bayer Consumer Care) sowie Sacha Zuberbühler (Coop Schweiz).

Die GV fand unmittelbar vor dem SWA-Jahresmeeting statt. Es werden 400 Mitglieder und Gäste aus der Werbebranche erwartet. Neben dem 75-Jahre-Jubiläum dreht sich die Veranstaltung um das Thema «Next Gen Marketing». (pd/spo/cbe)