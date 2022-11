Zürcher Kantonalbank: Jan-Hendrik Völker-Albert wird Marketingchef

Jan-Hendrik Völker-Albert übernimmt ab 1. Januar 2023 die Leitung des Bereichs Marketing und Markenführung der Zürcher Kantonalbank, wie es in einer Mitteilung heisst. In dieser Funktion verantworte er alle relevanten Marketingdisziplinen, das Sponsoring/Corporate Citizenship und die Markenführung für die Marken ZKB, Frankly und Swisscanto, heisst es weiter. Er berichtet direkt an Urs Baumann, CEO der Zürcher Kantonalbank.



Jan-Hendrik Völker-Albert verfügt über langjährige Marketing- und Management-Erfahrung in verschiedensten Branchen. In seiner letzten Funktion verantwortete er für PwC Schweiz Marketing, Kommunikation und Corporate Responsibility und steuerte Marketing- & Kommunikationsaktivitäten für PwC Europa. Daneben hat Völker-Albert Marketing Consulting Services für PwC aufgebaut und Kunden zu Fragen der strategischen Marktbearbeitung beraten.

Von 2010 bis 2016 war er bei der SBB AG in Bern als Leiter Strategie, Marketing & Nachhaltigkeit tätig. Er startete 2004 seine berufliche Karriere bei Batten & Company – dort leitete er als Unternehmensberater verschiedene Projekte für nationale und internationale Industrieunternehmen in Deutschland und in der Schweiz.

«Jan-Hendrik Völker-Albert bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in Marketing, Analytics, Strategie und Beratung mit. Vor allem sein Wissen und seine Leidenschaft für das Data-Driven Marketing werden uns helfen, die digitale Transformation des Marketings weiter zu beschleunigen und damit unsere Kundinnen und Kunden noch individueller anzusprechen», wird CEO Urs Baumann zitiert. (pd/wid)