Swiss Marketing: Jan Maurer wird Geschäftsführer

Jan Maurer übernimmt die Geschäftsführung von Swiss Marketing ab dem 1. Mai 2024, wie es in einer Mitteilung heisst. Er arbeitet seit siebeneinhalb Jahren als Marketingleiter und Mitglied der Geschäftsleitung bei Bächli Bergsport in Nänikon. Davor war er über 20 Jahre in verschiedenen Kommunikationsagenturen, davon acht Jahre als Gründer und Mitinhaber einer eigenen Kommunikationsagentur tätig.

«Mit seiner beeindruckenden Kommunikations-, Marketing- und Führungserfahrung in verschiedenen Branchen ist Jan Maurer die ideale Fachperson, um den anstehenden Wandel im Verband zum Wohl der Mitglieder, den Clubs und im Bereich Bildung anzugehen und zu führen», wird Andreas Balazs, Präsident Swiss Marketing, zitiert. (pd/wid)