Rob Nicolas: Jasmin Suter wird Co-Head of Social Media

Die Digital-Marketing-Agentur Rob Nicolas mit Sitz in Chur und Zürich erweitert die Leitung des Social-Media-Teams: Jasmin Suter ist neue Co-Head of Social Media. Suter studierte laut einer Mitteilung Digital Business Management an der FH Graubünden und ergänzt nach drei Jahren im Social-Media-Team von Rob Nicolas die Führungscrew.

«Die Entwicklung der Agentur bereits in den letzten Jahren miterlebt zu haben, war sehr spannend. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit bestehenden und zukünftigen Kunden erfolgreiche Projekte realisieren zu dürfen», wird Suter zitiert.

Gemeinsam mit Gründer Robin Mark verantwortet Jasmin Suter die Social-Media-Kompetenz der Agentur. Mark wird zudem gemeinsam mit Rahel Egli (Head of Digital Advertising & Data, Mitglied der Geschäftsleitung) die Weiterentwicklung der Agentur vorantreiben.

«Wir freuen uns, mit Jasmin Suter eine Spezialistin an Board zu haben, die für clevere Social-Media-Strategien und kreative Umsetzungen brennt und unsere Agentur massgeblich prägt», so Robin Mark.

Das Führungsteam von Rob Nicolas (v.l.): Christian Ritz, Rahel Egli, Jasmin Suter und Robin Mark.





Neben Rahel Egli, Jasmin Suter und Robin Mark verantwortet Christian Ritz als Head of Content die Produktion und Kreation von digitalen Inhalten – vom Instagram-Reel über TikToks bis zum Programmatic Banner. (pd/cbe)