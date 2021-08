Alljährlich erhalten mehr als 40’000 Schweizerinnen und Schweizer die Diagnose Krebs. Weil Krebs jeden treffen kann, ist es Jelmoli-Versand als Schweizer Onlineshop so wichtig, sich im Rahmen des «Race for Life», das am 12. September stattfindet, zu engagieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Beim Event in Bern handele es sich «um die bedeutendste jährlich durchgeführte Schweizer Charity-Sportveranstaltung dieser Grössenordnung zum Thema Krebsbekämpfung und Krebsforschung». Seit dem Jahr 2010 seien netto mehr als 3,2 Millionen Schweizer Franken gesammelt worden. Das «Race for Life» fokussiert laut Mitteilung auf das Leben, die Gesundheit, eine lebenswerte Zukunft von Krebsbetroffenen und die Solidarität mit ihnen. Mit «einer derart renommierten und durchdachten Benefizveranstaltung, bei der man weiss, dass die Hilfe zielgerecht ankommt», zeige sich Jelmoli-Versand gerne solidarisch.

Gemeinsam mit Kundinnen und Kunden möchte Jelmoli-Versand Hoffnung schenken. Deshalb steht die «Pink Week», die vom 9. bis zum 15. September stattfindet, heuer erstmals im Zeichen des «Race for Life». Und am 11. und 12. September spendet der Schweizer E-Commerce-Händler für jede Bestellung, die im Onlineshop getätigt wird, einen Franken an «Race for Life». «Wer an diesen beiden Tagen bei Jelmoli-Versand einkauft, tut somit also nicht nur sich selbst, sondern auch Krebsbetroffenen und der Krebsforschung in der Schweiz etwas Gutes», wie es weiter heisst.

Ausserdem will der Onlinehändler allen Volunteers, die am 12. September beim Benefiz-Velomarathon in Bern im Einsatz sind und dem «Race for Life» ihre Zeit schenken, auch etwas zurückschenken: Jelmoli-Versand hat an diesem Tag an Ort und Stelle eine Überraschung für alle Freiwilligen vorbereitet. (pd/cbe)