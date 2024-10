Saatchi & Saatchi: Jeeps fahren auch auf Popcorn-Bergen

Publiziert am 28.10.2024

Ein SUV der Marke Jeep fährt durch eine karge Geröllwüste. Die Kamera zoomt heraus und man sieht, dass es sich bei den vermeintlichen Steinen, um Popcorn-Brocken handelt, die sich in einem grossen Becher befinden. Am Ende des Spots steht der Jeep oben auf einem Popcorn-Berg. Mit diesem Spot werden die «Jeep Cinema Weeks» beworben, heisst es in einer Mitteilung. Es werden Kinoeintritte verlost. Die Kampagne dazu stammt von der Kreativagentur Saatchi & Saatchi aus Zürich.

«Das Kino ist ein Ort, wo wir unsere Zielgruppe perfekt erreichen. Aus diesem Grund haben wir die Jeep Cinema Weeks ins Leben gerufen», erläutert Rico Helmrich, Senior Marketing Communications Manager, die Hintergründe der Promotion.

Beworben wird die Aktion mit einem Keyvisual, das offline und online Verwendung findet. Neben Kinospots kommen auch diverse Adscreens im Kino selbst, TV-Spots und digitale Platzierungen, Display und Social Media Ads sowie E-Newsletter zum Einsatz. Die Kampagne war während des gesamten Oktobers live. (pd/spo)