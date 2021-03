Ringier: Jessica Scholz wird Marketingchefin

Jessica Scholz wurde zum Group Chief Marketing Officer der Ringier Gruppe ernannt. Damit setze Ringier auch im Bereich Marketing «noch stärker auf Kollaboration, Wissensaustausch und Nutzung von Synergien», schreibt Ringier in einer Mitteilung. Die Beförderung gehe einher mit der Transformation des von ihr geleiteten Teams von User Marketing & Technology hin zu Global Marketing, das gruppenweit lokale Marketing-Teams unterstütze.

In ihrer neuen Funktion berichtet Jessica Scholz an Group-Executive-Board-Mitglied Ladina Heimgartner, Head Global Media und CEO der Blick Gruppe. Als Head of Online Marketing für die aufstrebenden Märkte des Ringier Portfolios startete Scholz 2013 ihre Karriere in der Ringier-Gruppe. Bevor sie im Januar 2018 zur internationalen Unit stiess und das Team User Marketing & Technology leitete, war sie während zwei Jahren Chief Marketing Officer der afrikanischen Marketplaces-Gruppe Ringier One Africa Media.

Scholz’ beruflicher Weg führte sie in die Berliner Start-up-Szene, wo sie unter anderem für einen der grössten Inkubatoren tätig war. Studiert hat die gebürtige Australierin an der Universität Wollongong Marketing, Medien und Kommunikation, Management und Soziologie. (pd/eh)