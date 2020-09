Wirz: Jetzt gibts Bündnerfleisch aus dem Weltall

Ungewöhnliche Szenen im bündnerischen Parpan am vergangenen Sonntag: Jubelrufe, Alphornklänge und Fahnenschwingen verabschieden einen Heliumballon mit Bündnerfleisch an Bord. Zwei Stunden später erreicht der «Mocka One» seinen höchsten Punkt in der Stratosphäre, 38'000 Meter über Graubünden.



Geborgen wird das Bündnerfleisch von Bergsteigern auf dem Kistenpass, circa 40 Kilometer Luftlinie entfernt von Parpan. Nach der Bergung erfolgt die Degustation durch die Mission Crew – die vier Bündnerfleisch-Hersteller Jörg Brügger, Fredy Gurtner, Ludwig Hatecke und Anselm Sialm. Ihr Verdikt: Das Fleisch ist um einiges dunkler, trockener und salziger als das Original, aber definitiv geniessbar.

Bündnerfleisch live – auch im deutschen Fernsehen

Der Bündner Fabio Nay moderierte den Livestream, über den rund 10'000 Personen die Stratosphären-Reise mitverfolgten. Während 20 Minuten den 50-minütigen Livestream auf ihrer Plattform zeigte, waren Medienschaffende von «RTL Aktuell» und Blick TV vor Ort dabei, um live über die Geschehnisse in Parpan zu berichten, wie es in einer Mitteilung heisst.



Bereits die Ankündigung in einem an eine Weltraummission angelehnten Lancierungsvideo sorgte für mediales Interesse. Nationale und regionale Medien widmeten der Mission im Verlauf diverse Artikel. Und auch in Frankreich wurden die Crew und ihr Experiment in einem ausführlichen Beitrag des Senders BFM TV gewürdigt. Gesamthaft erreichten Artikel, TV-Beiträge, Social-Media-Posts und Radiointerviews laut Angaben von Wirz über 41 Millionen unbezahlte Reichweite und 7000 Interaktionen innert drei Wochen.



«Unser Bündnerfleisch hat für Gesprächsstoff gesorgt – Mission accomplished. Aber nicht nur das, wir konnten auch die Geduld und Passion der Bündnerfleisch-Hersteller für ihr tägliches Handwerk zeigen», wird Gieri Spescha, Geschäftsführer Marke Graubünden, in der Mitteilung zitiert.

Die Mission diente vor allem als Bühne für die kulinarische Spezialität. Der begleitende Content über den aufwendigen Herstellungsprozess und die wunderschönen Foodbilder mit Rezepten und Serviertipps wurden so einem grossen Publikum präsentiert.

Die «Mission High Dry» wurde im Auftrag des Verbands Bündner Fleischfabrikanten und der Marke Graubünden durchgeführt. Ende September wird ein Recap-Video über die gesamte Kampagne veröffentlicht.

Verantwortlich bei Graubünden: Gieri Spescha (Geschäftsführer Marke Graubünden), Andrea Beerli (Project Manager Marke Graubünden), Marc Held (Produkt- und Erlebnismarketing Graubünden Ferien); verantwortlich beim Verband Bündner Fleischfabrikanten VBF: Andrea Mani (Präsident); verantwortlich bei Wirz: Livio Dainese, Alain Eicher, Fernando Perez, Jannic Mascello, Thomas Kurzmeyer, Nicole Vizcardo, Maurus Zehnder (Kreation), Adrian Huwyler, Björn Bippus-Brender, Aline Herzog, Anina Eugster, Angelo Mabellini (xLab), Cosima Lang, Laura Saner, Ronny Nicolussi (Storyline), Simone Jehle, Eveline Mathis, Michael Ottinger, Fabian Nold, Kirstin Brand, Meret Lauener, Jacqueline Lima (Beratung), Andrea Bosshard, Giovanni Bucca, Thomas Peller, Désirée Guzzo, Oliver Fäs, Robin Schuler, Bettina Beyeler (Medienrealisation), Erasmo Palomba (Agency Producer). Film: MaMa Pictures (Filmproduktion), Marco Frei (Regie), Carlo Esposito (Produktionsleitung), Ninian Green (Regieassistenz), Raphael Fischler, Simon Pittet (Kameramann), Philipp Fuchs, Phil Jaycob (Editor) Mustafa Sert (Colorist). Stratospheric Balloon Service: Stratoflights GbR, Tobias Lohf, Marcel Dierig, Marvin Rissiek. Ediz Kiracar, Brauereisound (Audio), Foto: Lukas Lienhard, Romain Mader. Livestream: Upstream Media. Programmierung CLP: Jim Schmid (1up). (pd/cbe)