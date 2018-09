Y7K: Jetzt schüttelt die Schweiz

An Bahnhöfen und in Zügen, in Büros und an Schulen – vom 20. August bis zum 30. September werden in der Schweiz die Smartphones geschüttelt. Anlass dazu ist das Onlinespiel von SBB Immobilien, bei dem es wöchentlich ein GA und insgesamt 60'000 Sofortpreise zu gewinnen gibt. Die Gewinner erhalten auf ihrem Mobiltelefon einen Coupon, mit dem sie in den entsprechenden Geschäften an 19 SBB-Bahnhöfen ihren Preis einlösen können.

Als eine der grössten Immobilienfirmen der Schweiz ist die SBB nicht nur für das Planen, Bebauen und Bewirtschaften von Arealen zuständig, sondern auch für das Marketing der Bahnhöfe. Mit dem diesjährigen Onlinespiel hat die SBB eine schweizweite Kampagne lanciert, welche die attraktiven Einkaufsmöglichkeiten an den SBB-Bahnhöfen hervorheben soll, wie die Digitalagentur Y7K in einer Mitteilung schreibt.

Eine Software für alle

Y7K hat die massgeschneiderte Web-App für die SBB entwickelt. Die App sei mehr als nur ein Gewinnspiel: Die neue Software sorge dafür, dass alle Daten von einem Ort aus verwaltet werden. Das vereinfache Entwicklungsprozesse für künftige Gewinnspiele und spare Kosten. Zudem könne ein ausführliches Reporting abgerufen sowie die Gewinnrate pro Bahnhof angepasst werden. Um die Teilnahme möglichst einfach zu halten, haben die Entwickler darauf verzichtet, die Spieler zu registrieren.

Die Gesamtverantwortung für das Projekt trägt die Winterthurer Agentur Partner & Partner. Die Agentur hat die Strategie und das Konzept entwickelt sowie die Inhalte für das Onlinespiel erstellt. Weiter zeichnet Partner & Partner für die gesamte Kreation und Realisation der Kampagne sowie die Mediaplanung verantwortlich.

Verantwortlich bei Y7K: Robert Krieg, Vedran Žgela, Timo Staub, Fabian Oberli, Yves Sinka, Ruben Feurer; verantwortlich bei Partner & Partner: Andreas Beugger, Andreas Erfert, Luc Holzach, Tobias Huber, Federica Mele, Martina Sager. (pd/as)