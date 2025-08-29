RSMG Kicker Schweiz: Joint Venture für Sport-Ökosystem geplant

Publiziert am 29.08.2025

Die neue Gesellschaft soll ein digitales Sport-Ökosystem für den Schweizer Markt entwickeln. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden, der operative Start ist für Herbst 2025 vorgesehen, heisst es in einer Mitteilung.

Als Managing Director der neuen Gesellschaft ist Markus Krienbühl vorgesehen, der über langjährige Erfahrung in der Schweizer Sport- und Medienlandschaft verfügt und früher beim FC Luzern als Medien- und Kommunikationsverantwortlicher sowie Geschäftsleitungsmitglied tätig war.

Robin Lingg, Verwaltungsratspräsident der RSMG, betont die Verbindung von Kickers digitaler Innovationskraft mit der lokalen Stärke von sport.ch. Bärbel Schnell, Geschäftsführerin des Olympia-Verlags, bezeichnet die Schweiz als wichtigen strategischen Markt für Kicker im DACH-Raum.

Die kommerzielle Vermarktung des neuen Angebots übernimmt Ringier Advertising, die bereits kicker.ch und sport.ch betreut. (pd/cbe)