Dentsu Aegis Network: Jonas Eliassen wird CEO Media

Jonas Eliassen leitet seit 1. Juli 2020 als CEO die Media Agenturen des Dentsu Aegis Network Switzerland, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach einem Jahr als Chief Commercial Officer hat er die Stelle des CEO Media übernommen. In dieser Funktion leitet er das Mediageschäft des Dentsu Aegis Network in der Schweiz, das nebst den Dienstleistungen im Bereich Media auch Services in den Bereichen Marketingtechnologie und digitale Kreation anbietet.

In seinen vorherigen Rollen für das Dentsu Aegis Network habe Eliassen massgeblich zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, zum Ausbau des Serviceportfolios und zum kontinuierlichen Wachstum des Mediageschäfts beigetragen, heisst es weiter. Er ist seit über 20 Jahren in der Schweizer Kommunikations- und Medienbranche zuhause und war sowohl bei Agenturen als auch bei Publishern tätig.

«Das Mediageschäft erlebt seit einigen Jahren tiefgreifende Veränderungen, sowohl aus Sicht des Nutzungsverhaltens wie auch der Möglichkeiten des Kampagnenmanagements. Unser Anspruch ist es, diese Veränderungen aktiv zu begleiten und mitzugestalten, um unseren Kunden heute und in Zukunft nutzerzentrierte und digital integrierte Medialösungen für bestehende und neue Marktplätze anzubieten», wird Eliassen zitiert. (pd/wid)