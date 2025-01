F/E: Jonas Wittwer erweitert die Geschäftsleitung

Publiziert am 29.01.2025

Seit März 2024 ist Jonas Wittwer Teil der Agentur und verantwortlich für Strategie & Kommunikation, schreibt F/E in einer Mitteilung. Wittwer begann seine Kommunikationskarriere in einer Zürcher PR-Agentur und bei Siemens. Danach wechselte er zum Schweizer Sportartikelhersteller Mammut, wo er nach kurzer Zeit die globale Verantwortung für die interne und externe Unternehmenskommunikation als Head of Corporate Communication übernahm, und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung wurde.

Nach einer Zwischenstation als Senior PR Consultant bei der zur Zürcher Kommunikationsagentur Grip, wechselte er vor einem Jahr zu F/E nach Baden. Daneben war Jonas Wittwer jahrelang Spitzensportler und als Unihockey-Torwart in der höchsten Schweizer Liga für die Top-Clubs GC und Alligator Malans sowie in der Schweizer Nationalmannschaft aktiv. (pd/spo)