IAA: Joséphine Chamoulaud neu im Vorstand

Publiziert am 29.09.2024

Auf Einladung der International Advertising Association versammelten sich am Freitag Mitglieder und Gäste der IAA zur 61. Generalversammlung, gefolgt vom IAA-Trendtalk und dem Networking-Brunch.

Vor dem grossen Jahresmeeting mit Werbeauftraggebern, Agentur- und Medienvertretern fand die 61. Generalversammlung der IAA statt. TBWA-CEO Matthias Kiess, der seit einem Jahr als Präsident des IAA Swiss Chapters amtet, gab einen Rückblick auf das abwechslungsreiche Clubjahr des Verbandes und einen Ausblick auf neue IAA-Initiativen.

«Wir haben in Anlehnung an die strategischen IAA-Themen mit dem Vorstand Projekte identifiziert, die wir im kommenden Clubjahr in Angriff nehmen werden», so Matthias Kiess laut einer Mitteilung. «Wir wollen als Verband die Zukunft unserer Branche aktiv mitgestalten und die Themen setzen als auch mitprägen.»

Integration der IAA Young Professionals ins IAA Swiss Chapter

Die 1996 gegründete und mit dem IAA Swiss Chapter assoziierte Vereinigung der jungen Branchentalente wird organisatorisch in den Verband integriert. Das Label «IAA Young Professionals» und der attraktive Mitgliederpreis bleiben bestehen, während die Angebote um neue Programme wie das IAA-Speedmentoring erweitert werden.

Auch der Vorstand der IAA Young Professionals wird mit drei jungen Branchenvertreterinnen und -vertreter ins IAA Swiss Chapter integriert, wie es weiter heisst.

«Die Förderung des Nachwuchses in der Marketing- und Kommunikationsbranche hat für uns hohe Priorität. Durch die organisatorische Integration der IAA Young Professionals in das IAA Swiss Chapter optimieren wir die Zusammenarbeit. Dies ermöglicht uns eine schnellere Abstimmung und eine verbesserte Koordination der verschiedenen Initiativen und Programme. So können wir die Talente der nächsten Generation in unserer Branche noch gezielter unterstützen», so Chantal Landis, Geschäftsführerin des IAA Swiss Chapters.

Die Smile-CEO erweitert den IAA-Vorstand

Mit Joséphine Chamoulaud, CEO Smile Insurance, wählt die IAA ein langjähriges Mitglied in den Vorstand. «Die Werbewelt steht vor spannenden Herausforderungen, und ich freue mich sehr, diese im IAA-Vorstand nachhaltig und zukunftsfähig anzugehen», so Joséphine Chamoulaud.

Ebenfalls in den IAA-Vorstand gewählt wurden Philipp Wild (Co-Head of Performance Marketing, Webrepublic) und Ismail Wicki (Senior Marketing National Sales, Weischer.Cinema), die bereits während der letzten Jahre im Vorstand der IAA Young Professionals wirkten. Sie werden zusammen mit Joséphine Chamoulaud als Program Leader die Bedürfnisse und Themen der jüngeren Generation vertreten.

Aufgrund des Alterslimits von 35 Jahren verabschiedeten sich drei der fünf Vorstandsmitglieder der IAA Young Professionals, die die Vereinigung der Jungen viele Jahre aktiv prägten: Tina Fixle von Media Focus, Maria-Sabrina Anastasiu von Roche Diagnostics und Zbynek Zapletal von Biggie. Sie bleiben dem Verband aber als Mitglieder treu.

Eine neue Generation prägt Markenlandschaft von morgen

In einer Zeit, in der 79 Prozent der Menschen weltweit der Meinung sind, dass sich die Rolle einer Marke gewandelt hat, ist es entscheidend, die zukünftigen Verbraucher zu verstehen, heisst es weiter. Darüber sprach am IAA-Trendtalk die Keynote-Speakerin Emma Chiu, Global Director bei VML Intelligence. Die Londonerin präsentierte verschiedene Themen aus der «The Future 100»-Trend Studie, die jährlich von VML Intelligence publiziert wird und sich mit Trends, Prognosen und aufkommenden Entwicklungen in verschiedenen Bereichen wie Kultur, Technologie, Design oder Verbraucherverhalten auseinandersetzt.

Emma Chiu, die Kundinnen und Kunden wie The Coca-Cola Company, Microsoft oder Unilever berät, legte in ihrem Referat besonderen Wert auf die Bedürfnisse und das Potenzial der verschiedenen Generationen. Sie betonte, dass die Generation Alpha zunehmend hohe Erwartungen an die Markenversprechen hat. «Gen Alpha, die auf Gen Z folgt, ist die erste Generation, die vollständig in das digitale Zeitalter hineinwächst und sich Authentizität, Transparenz und nachhaltige Praktiken von Unternehmen wünscht. Um erfolgreich zu sein, müssen Marken diese Werte in ihren Strategien verankern und ein starkes Gefühl der sozialen Verantwortung vermitteln», so die Keynote-Speakerin des IAA-Trendtalks 2024, die den über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern viele neue Ideen und Inputs mitgeben konnte. (pd/cbe)