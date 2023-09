Teads: Julia Herschel startet im Schweizer Team

Die globale Media-Plattform Teads holt Julia Herschel als neue Customer Experience Managerin an Bord der Schweizer Niederlassung. Sie hat ihre Stelle am 1. September in Zürich angetreten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Julia Herschel verfüge über umfangreiche E-Commerce-Expertise und habe sich im Laufe ihrer Karriere fundiertes Sales-Know-how in den Bereichen Ad Operations, Campaign und Ad Management angeeignet.

«Der Start bei Teads ist für mich ein Meilenstein. Er bestätigt, dass meine Fokussierung auf den Bereich Digital Ad Operations die richtige Entscheidung war. Meine Hauptaufgabe besteht darin, die Customer Experience systematisch weiterzuentwickeln», wird Julia Herschel zitiert.

Herschel kommt von der Bring! Labs AG. Dort war sie als Digital Ads Campaign Operations Manager tätig. Bei Tech Data Europe sowie bei Ingram Micro sammelte sie zuvor als Sales Executive sowie als Sales Consultant weitere Verkaufserfahrung im Software-as-a-Service-Segment. (pd/cbe)