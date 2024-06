Komet: Jungfrau Region Guide in frischem Design

Jungfrau Region Tourismus, die als Berner Oberländer Destination die Tourismusorte Grindelwald, Wengen, Lauterbrunnen, Mürren und Haslital vereint, hat sich im vergangenen Jahr eine neue, schlichtere Website gestalten lassen. Darauf aufbauend – Bildwelt, Farben und Schriften waren vorgegeben – sollte nun ein ebenso einfaches wie einheitliches Corporate Design entwickelt werden, weshalb dieses Frühjahr ein Pitch durchgeführt wurde.

Dabei konnte Komet die Berner Oberländer Touristiker insbesondere mit dem grosszügigeren Einsatz von Bildern, der klareren Strukturierung und Leserführung durch markante Kapiteltitel sowie dem insgesamt magazinartigeren Gesamtauftritt überzeugen. Das zeigt auch das erste, in Rekordzeit produzierte Ergebnis dieser jungen Zusammenarbeit, der neue Jungfrau Region Guide. Als wichtigstes Printerzeugnis und Marketinginstrument informiere er potenzielle in- und ausländische Gäste nicht nur über die verschiedenen Reiseziele und deren Geschichte, sondern macht definitiv Lust auf das alpine Weltnaturerbe und die zahlreichen Aktivitäten in der Region und den einzelnen Gemeinden, heisst es in der Mitteilung.

Weiteren Kommunikationsmittel im frischen Auftritt werden in Kürze folgen. (pd/wid)