Doetsch Grether: Kambundji wird Markenbotschafterin

Schweiz Tourismus

Keller-Sutter begrüsst EM-Teams

Karin Keller-Sutter heisst EM-Teams willkommen

Mit dem Slogan «In Switzerland, even if you lose, you win» soll das Ferienland Schweiz beworben werden.

Mit dem Slogan «In Switzerland, even if you lose, you win» soll das Ferienland Schweiz beworben werden. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat dazu eine Videobotschaft im Rahmen der Uefa Women's Euro 2025 aufgenommen.