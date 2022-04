Mit ihrem Flaggschiff, der Aquis Date Calibre 400 Tricolor, setzt das Schweizer Unternehmen Oris neue Massstäbe in der Uhrenbranche. Webrepublic hat die Kampagne zur Lancierung des neuen Modells umgesetzt. Die Mission: mit einer digitalen, globalen Kampagne die maximale Reichweite bei der Zielgruppe erreichen und den Verkauf stärken. Das Ergebnis: übertroffene Erwartungen und der zweite Platz in der Kategorie «Performance Campaigns» am Best of Swiss Web Award, der gestern Abend verliehen wurde.

Mechanisch trifft auf digital

Für die vollmechanische Luxusuhr lancierte die Zürcher Agentur eine integrierte, volldigitale Kampagne. Über 60 Werbemittel wurden in 23 Märkten auf sechs Kanälen ausgespielt und deckten die gesamte Customer Journey – von der Strasse bis zum Shop – ab. Kanalspezifische Adaptionen und Echtzeitoptimierung erlaubten es, immer das ideale Werbemittel mit der stärksten Wirkung einzusetzen. Das Vorgehen hat sich gelohnt: Die Kampagne erreichte einen Overall Sales Uplift von 153 Prozent und 28 Prozent mehr Online-Verkäufe im Vergleich zur Vorperiode. (pd/mj)