Electrolux: Kampagne mit Marco Odermatt läuft weiter

Publiziert am 11.02.2026

Electrolux Schweiz führt die Kampagne «Wäschepflege wie ein Champion» mit der Marco Odermatt Spezial-Edition bis zum 22. Februar weiter. Die Kampagne läuft seit dem 5. Januar 2026 und kombiniert TV-Spot, digitale Massnahmen, Print und eine nationale Roadshow, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Roadshow wurde dieses Jahr an die Wintermonate angepasst. In Adelboden präsentierte Electrolux eine überdimensionale Startnummer, im Zürcher Hauptbahnhof vom 12. bis 14. Februar 2026 ist eine überdimensionale Daunenjacke zu sehen. Zudem wird die Spezial-Edition mit Waschmaschine und Trockner ausgestellt. Die begehbare, über vier Meter hohe Waschmaschine tourte durch ausgewählte Schweizer Skigebiete.

«Marco identifiziert sich stark mit Electrolux, nutzt unsere Geräte und macht seine Wäsche selbst. Die Spezial-Edition ist deshalb kein symbolischer Akt, sondern der konsequente nächste Schritt unserer Zusammenarbeit», wird Roland Bienz, Director Marketing Electrolux Schweiz, zitiert. «Seit der Zusammenarbeit verkaufen wir mehr Waschmaschinen und Trockner als je zuvor», so Bienz.

Der TV-Spot aus dem Vorjahr wird weitergeführt. Die digitalen Massnahmen und Printinserate zeigen die Marco Odermatt Spezial-Edition. Das Kampagnen-Setup umfasst zudem Social Media und eine Landingpage.

Die Spezial-Edition basiert auf den leistungsstärksten Modellen von Electrolux. Zentrales Element ist das «Odermatt Speed 39min» Programm, das Waschergebnisse in 39 Minuten liefert. Die Geräte tragen die Signatur von Marco Odermatt auf der Blende. (pd/cbe)